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    • 23.02.2021 19:00
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    'de terör operasyonu: 'ya ait 2 antipersonel mayını ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. 'nin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 antipersonel mayını bulundu.

    Teröristlerin mayınları!

    Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    'nin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

    ANTİPERSONEL MAYINI ELE GEÇİRİLDİ
    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Bu kapsamda dün Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında gerçekleştirilen aramada 2 ele geçirildi.

    Bölgede operasyon sürüyor.

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    Haberler Güncel Hakkari'de terör operasyonu: PKK'ya ait 2 antipersonel mayını ele geçirildi