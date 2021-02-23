Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

ANTİPERSONEL MAYINI ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün Çukurca ilçesi Gündeş köyü kırsalında gerçekleştirilen aramada 2 DM-11 antipersonel mayını ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.