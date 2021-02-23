Yerel mahkemeye gönderilen Kadir Şeker'in yargılama dosyası, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarına dosyaya dilekçe hakkı tanınması ve diğer eksikliklerin giderilmesi sonrası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.
Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'in dosyasını, bazı eksiklikler nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri göndermişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin talebi üzerine Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına davaya katılma talebinde bulunan avukatlara dilekçe hakkı tanıdı ve Kadir Şeker hakkında, Özgür Duran'ın ailesinin "kiralık katil" iddiası üzerine yürütülen ve takipsizlik kararı verilen soruşturmayı dosyaya ekledi.
Eksiklikleri tamamlayan yerel mahkeme, Şeker'in dosyasını yeniden Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.
OLAY
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.