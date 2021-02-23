



'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunda Kovid-19 öncesi döneme göre 30'luk artış tespit ettiklerini belirterek şunları söyledi:



"Benzer durum 2005 yılında da ortaya çıkmıştı. O dönem köprülerdeki nakit geçişlerden, şişe ağzı dediğimiz şeritlerin düzenlemesine kadar birçok yenilik hayata geçirildi. 2005 İstanbul ulaşımı için kırılma yılıydı. O toplantılardan sonra toplu ulaşımda büyük yatırım ve atılımlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bu nedenle hem belediye başkanları, hem hükümet ortak planlama yapmalı.