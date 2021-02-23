İstanbul'da yeni yılın ilk günlerinden itibaren artmaya başlayan trafik yoğunluğu her geçen gün daha da katlanılamaz duruma geliyor. Ana arterlerde, zirve saatlerde görmeye alışkın olduğumuz yoğun trafik, son 2 haftadır tüm güne yayılırken, uzmanlar bu durumu 'zirve saat sapması' olarak yorumluyor.
Günlerdir yapılan tüm uyarıların sonuçsuz kaldığını bizzat deneyimlerken, araç hızları zirve saatlerde E-5, TEM otoyolu, Köprü geçişleri ve bağlantı yollarında 10 km/saat hız seviyesine gerilemiş vaziyette. Milliyet'in haberine göre normalde sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde tıkanan ana arterlerdeki yoğunluk, artık sabahın ilk ışıklarından akşam 21.00'den sonrasına da sarkabiliyor.
'KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ'
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaşım Bölümü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul'un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunda Kovid-19 öncesi döneme göre 30'luk artış tespit ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Benzer durum 2005 yılında da ortaya çıkmıştı. O dönem köprülerdeki nakit geçişlerden, şişe ağzı dediğimiz şeritlerin düzenlemesine kadar birçok yenilik hayata geçirildi. 2005 İstanbul ulaşımı için kırılma yılıydı. O toplantılardan sonra toplu ulaşımda büyük yatırım ve atılımlar gerçekleştirilmeye başlandı. Bu nedenle hem belediye başkanları, hem hükümet ortak planlama yapmalı.