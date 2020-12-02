Tarihler 5 Şubat'ı gösterdiğinde Konya'da Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı bıçakladı. Duran kurtarılamadı. Şeker ise 12.5 yıl ceza aldı. Genç adamın kurtardığı kadın ise önceki gece 900 gram eroinle yakalandı. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, olayla ilgili açıklama yaptı. Şeker, oğlunun oradaki kadını annesi ve ablasının yerine koyarak yardıma koştuğunu vurguladı. "Kadir, Ayşe Dırla'yı değil mazlum bir kadını kurtardı. O kadının Dırla olduğunu bilseydi yanına gitmezdi. O da hak ettiği cezayı çekecek" dedi.

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