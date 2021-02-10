Konya'da Kadir Şeker, sokakta şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan arbedede Özgür Duran hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker'in sanık olduğu olayda ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, "Bu planlı bir cinayet" diyerek savcılığa başvurmuştu.
Aile Ayşe Dırla, sevgilisi Murat Hanlı, eski kocası ve kız kardeşi Figen Dırla'nın da aralarında bulunduğu 8 kişiden şikâyetçi olmuştu. Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu iddia eden Dalkılıç, delil olarak da Kadir'in adının geçtiği bazı Instagram mesajlarını göstermişti.
MESAJLARIN PERDE ARKASI
Hürriyet'in haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Instagram mesajlarının sahte olduğu anlaşıldı. Dilekçeyle birlikte savcılığa verilen mesajlara göre 'demirelozcanan' adlı bir Instagram hesabından 'adarcananyazcan' adlı hesaba "Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun. O it gelmek üzere dikkat et, görmesin seni" mesajları atıldı. Cevaben de "Tamam gülüm" mesajı geldi. Tarih ve saat bilgisi olmayan mesajlar, Kadir'in planın içinde olduğu intiba yaratmak için oluşturulmuştu.