



Mesajları ölen Özgür'ün, Yusuf Özten adlı arkadaşı hazırlamıştı. Amacı ise 'Elimde cinayete dair bilgi var' diyerek Özgür'ün ailesinden para almaktı. Duran'ın annesini ve avukatını arayan Yusuf Özten, yazışmaların Ayşe Dırla ile sevgilisi Murat Hanlı arasında geçtiğini, Özgür'ü öldürtmeyi böyle planladıklarını anlattı. Mesajlardaki 'Kadir' adlı kişinin de Kadir Şeker olduğunu söyledi. Ayrıca Özgür'ün kendisine 5 bin lira borcu olduğunu, bu parayı da ödemelerini istedi. Elindeki bilgileri anlatmak için de ayrıca para talep etti.