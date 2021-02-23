Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusunda çoğunluğunu Arap nüfusunun oluşturduğu Deyrizor ilindeki topraklarda sözde idari birimler kurarak kanton adını verdiği yapılarla birleştiriyor.
ABD'Lİ YETKİLİLERLE YPG'Lİ TERÖRİSTLER TOPLANTI YAPTI
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden bir heyet dün Deyrizor'un Kesre beldesinde YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya geldi.
Terör örgütüne bağlı sözde Deyrizor yerel meclisi binasında gerçekleşen görüşmeye Amerikalı askeri komutanların yanı sıra çok sayıda YPG/PKK elebaşı katıldı.
Toplantıda, Deyrizor'da YPG/PKK işgalindeki bölgeler için "Deyrizor Sivil Bölgeler Meclisi" adı altında bir yapılanmaya gitme kararı verildi. Buna göre örgüt, büyük bölümü Araplardan oluşan Deyrizor topraklarını doğu, batı, kuzey ve orta bölümlere ayırdı.
4'E BÖLDÜLER
Deyrizor toprakları, doğu kırsalındaki Ebu Hamam köyünden Bagoz beldesine kadar uzanan alan, batı kırsalındaki yerleşimler, kuzey kırsalında yer alan Basira beldesinden Sur beldesine uzanan bölge ile Basira'dan Tayyana köyüne uzanan alan şeklinde 4'e bölündü.
Örgüt, yeni yapıları sözde kanton sistemine göre tanzim ederken yerel Arap nüfusun tepkisinden çekindiği için yeni sözde idari birimler için şimdilik kanton adlandırması yapmadı.
ABD ve Koalisyon güçlerinin örgüt ile Araplar arasında uzlaşma sağlama çabalarına karşın Deyrizor'da, örgütün işgal ve baskılarına karşı zaman zaman gösteriler düzenleniyor.