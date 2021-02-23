Örgüt, yeni yapıları sözde kanton sistemine göre tanzim ederken yerel Arap nüfusun tepkisinden çekindiği için yeni sözde idari birimler için şimdilik kanton adlandırması yapmadı.

ABD ve Koalisyon güçlerinin örgüt ile Araplar arasında uzlaşma sağlama çabalarına karşın Deyrizor'da, örgütün işgal ve baskılarına karşı zaman zaman gösteriler düzenleniyor.