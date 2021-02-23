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    • 23.02.2021 15:31
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    son dakika Erdoğan açıklaması! branş dağılımı! ?

    son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeli haber verdi. Erdoğan yaptığı açıklamada; "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Atama bekleyen binlerce öğretmen ise bu haberi sevinçle karşıladı. Peki başlayacak? branş dağılımı nasıl olacak?

    takvim.com.tr
    Öğretmen ataması son dakika Erdoğan açıklaması! 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! Öğretmen ataması ne zaman?

    Öğretmen ataması bekleyenlere müjde geldi. Başkan Erdoğan 20 bin öğretmen ataması açıklaması yaptı! Öğretmen ataması son dakika gelişmesinin ardından atama bekleyen öğretmenler atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan açıklamasında; atamaların önümüzdeki aylarda yapılacağını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki öğretmen ataması ne zaman başlayacak?

    ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

    Başkan Erdoğan açıklamasında; "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı." dedi.

    Ayrıca Selçuk, "Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" şeklinde konuştu.

        ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ SAYISI

        Milli Eğitim Bakanlığı Personel Müdürlüğü öğretmen atamaları için çalışmalara devam ederken binlerce aday 2021'de hangi branşlardan atama yapılacağını da araştırıyorlar. 2020 yılında yapılan öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmen branşlarında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer almıştı.

        Sınıf öğretmenlerini, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce öğretmenliği takip etti. 2021 yılında öğretmen ataması yapılırken, bu sıralamaya atama yapılması bekleniyor.

        MEB KAÇ BİN ÖĞRETMEN ALACAK?

        Öğretmen atama branş dağılımı 2021 nasıl olacak? Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro bilgilerine göre 140 binden fazla öğretmen gereksinimi bulunuyor. En çok öğretmen gereksinimi bulunan dal ise özel eğitim dalı. 2021 senesinde en az 40 bin öğretmen ataması tasarlanıyor.

        ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021

        BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR

        Sınıf Öğretmenliği 3880
        İngilizce 1985
        Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836


        Özel Eğitim 1802
        İlköğretim Mat Öğr. 1757
        Okul Öncesi Öğrt 1609
        Türkçe 1325
        PDR 1205
        Fen Bilimleri 1191
        Beden Eğitimi 890
        Sosyal Bilgiler 765
        Matematik 635

        Türk Dili ve Edebiyatı 596
        İ.H.L. Meslek Dersleri 591
        Görsel Sanatlar 575
        Bilişim Teknolojileri 571
        Müzik 501
        Arapça 500
        Fizik 305
        Kimya 301
        Tarih 242
        Almanca 212
        Coğrafya 189
        Felsefe 182
        Biyoloji 109

        DİĞER BRANŞLAR 102

        Elektrik-Elektronik Tek. 101
        Çocuk Gelişimi ve Eğit 88
        Teknoloji ve Tasarım 77
        Muhasebe ve Finansman 68
        Giyim Üretim Teknolojisi 63
        Elektrik-Elektronik Tek. 55
        Makine Tek./Makine 35
        Sağlık/Hemşirelik 35

            Tekstil Tek./Tekstil 32
            El San.Tek./El Sanatları 31
            Kuyumculuk Teknolojisi 30
            Harita-Tapu-Kadastro/ 30
            Tesisat Teknolojisi ve İkl 29
            Adalet 28
            Halkla İlişkiler ve Org 28
            Mobilya ve İç Mekan Tas. 27
            El San.Tek./Nakış 27
            Grafik ve Fotoğraf/Grafik 26
            Sağlık/Acil Sağlık Hiz. 25
            Güzellik ve Saç Bakım 21


            Sağlık Bilgisi 21
            Gıda Teknolojisi 21
            Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20
            İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 20
            Tekstil Teknolojisi/Trik 20
            Sanat Tarihi 20
            Denizcilik/Gemi Yön. 20
            Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
            Yenilenebilir Enerji Tek. 20
            Endüstriyel Otomasyon 19
            Metal Teknolojisi 15
            Seramik ve Cam Tek. 12
            Konaklama ve Seyahat 12
            Büro Yönetimi 11
            Radyo-Televizyon 10
            Ulaştırma Hizmetleri 9
            Yiyecek İçecek Hiz. 9
            Motorlu Araçlar Tek. 9
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            Haberler Güncel Öğretmen ataması son dakika Erdoğan açıklaması! 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! Öğretmen ataması ne zaman?