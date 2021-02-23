Öğretmen ataması son dakika Erdoğan açıklaması! 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı! Öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması bekleyenlere müjde geldi. Başkan Erdoğan 20 bin öğretmen ataması açıklaması yaptı! Öğretmen ataması son dakika gelişmesinin ardından atama bekleyen öğretmenler atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan açıklamasında; atamaların önümüzdeki aylarda yapılacağını duyurdu. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı ise şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki öğretmen ataması ne zaman başlayacak?
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan açıklamasında; "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni 20 bin atamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
ATAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabi bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı." dedi.
Ayrıca Selçuk, "Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçeyle ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağıyla ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra branş dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa paylaşırdık" şeklinde konuştu.