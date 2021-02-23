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    • 23.02.2021 14:41
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    SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: terör örgütünden kaçan 1 terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, " Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 29'a yükseldi" denildi.

    İHA
    Bakanlık açıkladı: 1 terörist daha teslim oldu

    Terör örgütü 'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.


    2021'DE 29'A YÜKSELDİ
    Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 29'a yükseldi" denildi.

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