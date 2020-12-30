Gazeteci Nedim Şener'in bugünkü köşe yazısı şöyle:

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yalnızca kendisi değil, olayın ilk saatlerinde karartılmaya çalışılan ancak daha sonra ortaya konan ve dosyaya giren delillere rağmen 11 yıldır aydınlatılamayan davası da resmen 'yargı suikastına' uğramış.



Maalesef bugün de hâlâ durum pek iç açıcı değil.

25 Mart 2009 günü yanındaki beş kişi ile birlikte, düşen ya da düşürüldüğü iddia edilen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun dosyasına önce Malatya özel yetkili savcıları olan FETÖ'cü Şeref Gürkan ve Özden Doğan baktı. Yalancı tanıklar, sahte belge ve gizli tanıklarla Yazıcıoğlu dosyasını önce Ergenekon kumpasına bağlamaya çalıştılar.