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İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!

Hain terör örgütü PKK'nın Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesinin ardından eli kanlı kalleşlerin geçmişteki katliamları akıllara getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bebek katillerinin katliamlarına ilişkin bir video paylaştı. Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

21.02.2021 17:11 - Son Güncelleme: 21.02.2021 17:24
İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, terör örgütü PKK'nın sivil katliamlarına yönelik video paylaştı.

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İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!

"Bu video, terör örgütü elebaşına özgürlük sloganları atan, PKK'nın siyasi uzantılarını görmezden gelen, hain terör örgütünün adını anmayan, vicdanı kurumuş terör destekçilerini rahatsız edebilir." uyarısının yer aldığı videoda, katledilen sivillerin fotoğrafları yer aldı.

İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!

Pençe Kartal-2 Harekatı ile köşeye sıkışan PKK, Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı katletti.

İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!

Türkiye'nin yüreğini yakan olayla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları için başlattığımız hareketta şehit olan 3 askerimiz ile teröristler tarafından alçakça katledilen şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."

İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!

"Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik."