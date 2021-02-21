İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!

"Bu kardeşlerimiz bir kısmı 5 bir kısmı 6 yıl teröristlerin ellerinde esirdi. Bu kardeşlerimizi bu teröristlerin ellerinden kurtacağız bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. En son bu operasyonların yapıldığı gece bu operasyonları yapmak suretiyle kardeşlerimizi kurtaralım istedik."