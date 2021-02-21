İşte PKK'nın hedef aldığı siviller! İletişim Başkanı Fahrettin Altun PKK'nin sivil katliamlarını bir kez daha hatırlattı!
Hain terör örgütü PKK'nın Gara'da bir mağarada 13 vatandaşımızı şehit etmesinin ardından eli kanlı kalleşlerin geçmişteki katliamları akıllara getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bebek katillerinin katliamlarına ilişkin bir video paylaştı. Altun, "Birileri görmezlikten gelse de bebek katili PKK'nın katliamlarını unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
21.02.2021 17:11
- Son Güncelleme: 21.02.2021 17:24