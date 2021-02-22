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    • 22.02.2021 20:32
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    'da / örgütüne malzeme ve para sağladıkları tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı

    'da / örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller bulunmuştu.

    AA
    PKK/KCK destek veren 8 şüpheli tutuklandı

    ekiplerince, 15 Şubat tarihinde kentin farklı noktalarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Şüpheliler, ve köylerinde 15 Şubat tarihinde jandarma ekiplerince farklı adreslere düzenlenen operasyonda / örgütüne malzeme ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

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    Haberler Güncel Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne malzeme ve para sağladıkları tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı