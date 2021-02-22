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    • 23.02.2021 00:34
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    Dışişleri Bakanlığı, 'da n Büyükelçi 'nun öldüğü BM konvoyu saldırısını kınadı

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, 'nde 'nın Kinşasa Büyükelçisi ile 2 kişinin ölümüne neden olan BM konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri'nden kınama

    Dışişleri Bakanlığı, 'nde 'nın Kinşasa Büyükelçisi ile 2 kişinin ölümüne neden olan BM konvoyuna yönelik saldırıyı kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma şehrinde 22 Şubat 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler'e ait bir konvoya düzenlenen saldırıda İtalya'nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiği derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı, Kongo'da İtalyan Büyükelçi Luca Attanasio'nun öldüğü BM konvoyu saldırısını kınadı