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    • 22.02.2021 07:07
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    SON DAKİKA: Mardin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: İkinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasak!

    Son dakika haberine göre, Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

    AA
    Valilik duyurdu! İkinci bir emre kadar yasak

    Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.


    İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
    İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Mardin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: İkinci bir emre kadar sokağa çıkmak yasak!