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    • 22.02.2021 06:32
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden zirai don ve çığ uyarısı | 22 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yoğun kar yağışının ardından hava durumuyla ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunurken, zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte il il 22 Şubat hava durumu tahminleri…

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden zirai don ve çığ uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 12°C
    Az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 10°C
    Az bulutlu

    KOCAELİ °C, 13°C
    Az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu, Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 6°C
    Az bulutlu

    DENİZLİ °C, 16°C
    Az bulutlu

    İZMİR °C, 15°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 15°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu, Antalya'nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 17°C
    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 17°C
    Az bulutlu, batı kıyıları yer yer parçalı bulutlu

    HATAY °C, 14°C
    Az bulutlu

    ISPARTA °C, 13°C
    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 8°C
    Az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 7°C
    Az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Az bulutlu

    KONYA °C, 8°C
    Az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 7°C
        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 13°C
        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 6°C
        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 9°C
        Az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 11°C
        Az bulutlu

        RİZE °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 11°C
        Az bulutlu

        TRABZON °C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZİNCAN °C, 6°C
        Az bulutlu

        ERZURUM °C, -2°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, -3°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 1°C
        Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 11°C
            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 11°C
            Az bulutlu

            SİİRT °C, 8°C
            Az bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 13°C
            Az bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden zirai don ve çığ uyarısı | 22 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?