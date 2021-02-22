



İŞ YERİ 3 AYDIR KAPALIYDI

Konak'ın Alsancak semtinde restoran işletmecisi olan ve 3 aydır iş yeri kapalı olan Naci D'ye İZSU Şubat ayında 10 lira 90 kuruşluk su tüketimi için toplam bin 169 lira su faturası gönderdi. Hüseyin Z. gibi sadece 1 metreküp su tükettiği anlaşılan Naci D'nin su faturasına CHP'li Konak Belediyesi için bin 55 lira 40 kuruş katı atık toplama bedeli yansıtıldığı kaydedildi. Aylardır kapısını dahi açmadığı iş yerine Kasım'da bin 955 lira, Aralık'ta bin 495 lira, Ocak'ta da bin 169 lira su faturası geldiğini anlatan Naci D, "Pandemiden önce açıkken 545 liralık su kullandığımız halde bin 800 lira su faturası gelmişti. Biz indirim istemiyoruz, tepkimiz faturaya yansıtılan yüksek katı atık bedelleri. Bunun adı su soygunu" dedi.