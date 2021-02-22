İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, lokanta, kahvehane, kafe ve berber gibi 108 bin konut dışı su abonesinin, Ocak ayı itibari ile 3 ay boyunca hem su ve atıksu bedellerinin yüzde 50 indirimli, hem de katı atık bertaraf bedellerinin ücretsiz olacağını açıkladı ancak CHP'li ilçe belediyelerinin aynı yönde karar almaması nedeniyle, İZSU'nun gönderdiği su faturaları dudak uçuklattı.
İZSU, Menderes'te iki aydır kapalı olan ve 5 lira 45 kuruşluk su tüketen lokantaya 939 lira, Konak'ta 10 lira 90 kuruşluk su tüketen restorana bin 169 lira su faturası gönderdi. Kabarık su faturalarını gören esnaf, "Bu resmen su soygunu" diye isyan etti.
'ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'
Menderes'te lokantacılık yapan ve iki aydır işyeri kapalı olan Hüseyin Z'nin Şubat'ta İZSU 5 lira 45 kuruşluk su tüketim bedeli için toplam 939 liralık su faturası gönderdi. İZSU'nun iki ayda 1 metreküp su tüketimi yapan Hüseyin Z'ye CHP'li Menderes Belediyesi için 860 lira 68 kuruş katı atık toplama bedeli yansıttığı ortaya çıktı. Hüseyin Z, "Pandemi nedeniyle iki aydır kapalı olan işyerime İZSU 1 metreküp su kullanıldığı gerekçesi ile 939 liralık su faturası göndermiş. Bıçak kemiğe dayandı artık. Bu kadarına da pes doğrusu" dedi.