Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2020 21:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2020 21:52
    ABONE OL

    Başkan , 'de bölgesinde incelemelerde bulundu

    Son dakika haberi... Başkan , 'de 6.6 şiddetindeki in ardından yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu.

    Başkan Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.



    Mansuroğlu Mahallesi'nde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına giren Başkan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra arama kurtarma çalışmalarını yürüten kurumların yetkilileri de eşlik etti.



    Erdoğan'a, alandan ayrıldığı sırada bazı vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de deprem bölgesinde incelemelerde bulundu