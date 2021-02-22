2021 staj seferberliği başvuru nasıl yapılır? Kimler staj başvurusu yapabilir?

Öğrencilere mezun olmadan önce iş deneyimi fırsatı sağlanacak

OECD'nin "Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?" başlıklı 2020 raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilen "Staj Seferbirliği" programıyla üniversite öğrencilerine mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak.

Bu fırsat, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler ve KOBİ'lerce desteklenecek. Bu sayede gençlere, özel sektörün yanı sıra kamu kurum, kuruluşlarını da yakından tanıma imkanı sunulacak ve ekonominin bel kemiği KOBİ ve yeni girişimlerin genç yeteneklere ulaşmasının önü açılacak.