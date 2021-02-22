2021 staj seferberliği başvuru nasıl yapılır? Kimler staj başvurusu yapabilir?

Staj seferberliği başvuru dönemi başladı. 2021 staj seferberliği başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. 22 Mart'a kadar sürecek başvurular ile 50 bin öğrenciye staj imkanı sağlanacak. 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programında, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, aday havuzundan stajer seçebilecek.
2021 STAJ SEFERBERLİĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzundan, adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.
Adaylar, bu teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirlenecek tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek.
Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri, programın detaylarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferberliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecek.
Başvurular 22 Mart'a kadar "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.
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