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    • 22.02.2021 11:40
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    2021 başvuru nasıl yapılır? Kimler staj başvurusu yapabilir?

    başvuru nasıl yapılır? başvurusu yapmak isteyenler için programa başvurular başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Staj Seferberliği" programı başvuruları "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabiliyor. Peki kimler staj başvurusu yapabilir? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    2021 staj seferberliği başvuru nasıl yapılır? Kimler staj başvurusu yapabilir?

    Staj seferberliği başvuru dönemi başladı. 2021 staj seferberliği başvuru nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. 22 Mart'a kadar sürecek başvurular ile 50 bin öğrenciye staj imkanı sağlanacak. 81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programında, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, aday havuzundan stajer seçebilecek.

    2021 STAJ SEFERBERLİĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzundan, adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.

    Adaylar, bu teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirlenecek tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek.

    Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri, programın detaylarını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferberliği" resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) adresinden takip edebilecek.

    Başvurular 22 Mart'a kadar "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılabilecek.

    STAJ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        50 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK!

        Kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin "Senin için Seferbiriz" teması altında birleştiği, üniversite öğrencilerine yönelik "Staj Seferbirliği" programı için başvurular 22 Şubat 2021'de başlayacak.

        2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı "İstihdam ve Çalışma Hayatı" başlığı altında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının sorumlu olduğu "Staj Seferbirliği"nin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması kapsamında, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, gençlerin kariyer olanaklarına erişiminde şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi yöntemler kullanılarak fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

        Öğrencilere mezun olmadan önce iş deneyimi fırsatı sağlanacak

        OECD'nin "Gençler, Güven ve Nesiller arası Adalet İçin Yönetişim: Tüm Nesillere Uygun Mu?" başlıklı 2020 raporunda, gençlerin kamu kurumlarına olan güvenini arttırma, aralarındaki ilişkiyi güçlendirme ve genç yetenekleri kamuya çekme alanında örnek uygulama olarak gösterilen "Staj Seferbirliği" programıyla üniversite öğrencilerine mezun olmadan önce iş deneyimi kazanma fırsatı sağlanmış olacak.

        Bu fırsat, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, yeni girişimler ve KOBİ'lerce desteklenecek. Bu sayede gençlere, özel sektörün yanı sıra kamu kurum, kuruluşlarını da yakından tanıma imkanı sunulacak ve ekonominin bel kemiği KOBİ ve yeni girişimlerin genç yeteneklere ulaşmasının önü açılacak.

        Öğrencilere staj teklifi sunulacak

        81 ilde tüm üniversitelerden öğrencilere fırsat eşitliği sağlayan "Staj Seferbirliği" programında, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları, adayların kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.

        Staj tekliflerini değerlendiren adaylar, aldıkları teklifler doğrultusunda istedikleri kurumda veya kuruluşta, karşılıklı belirleyecekleri tarih aralığında yıl sonuna kadar staj yapabilecek. Ayrıca öğrenciler sistemde söz konusu üç başlıktaki Yetkinlik Puanları ve kendi bölümlerinin Türkiye Geneli Ortalama Yetkinlik Puanlarını görebilecek.

        Bu şekilde, gençlere, aynı bölümde okudukları diğer öğrencilere kıyasla durumları ve gelişime açık noktaları konusunda halen öğrenciyken geri bildirim sağlanacak.
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