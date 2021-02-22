AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Bayram Şenocak'ın bu açıklamasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Milli Görüş kökenli bir isim olan Osman Nuri Kabaktepe'nin geleceği iddia edilmişti. Henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı değişimle ilgili ilk kare geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Twitter hesabından "İl'de toplandık. Allah hayırlı etsin" notuyla AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bayram Şenocak ve Kabaktepe'nin yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

İl'de toplandık...

Allah hayırlı etsin... pic.twitter.com/ipyZBbrwEH — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) February 22, 2021

ADAYLIĞI AÇIKLANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kabaktepe'nin adaylığını duyurdu. Kandemir, "24 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz 7.Olağan İstanbul İl Başkanlığı Kongremizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Osman Nuri Kabaktepe bey adayımız olarak belirlenmiştir. Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun." dedi.

Görevi devredecek olan İl Başkanımız Bayram Şenocak'a bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Partimize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun.#İnandığınYoldaYürü — Erkan Kandemir (@erkankandemir) February 22, 2021

OSMAN NURİ KABAKTEPE KİMDİR?

Osman Nuri Kabaktepe, 1 Aralık 1970'te Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2004 yerel seçimlerinde SP'den Fatsa belediye başkan adayı oldu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanlığı da yapan Kabaktepe, İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyeliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyeliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. 2016 yılında da Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babasıdır.