Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Sınavlara geri sayım | Yurttan ve dünyadan haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. "1 Mart'ta ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitimlerine başlıyor" dedi.
16 TERÖRİST YAKALANDI
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine göz açtırmadı. Dün, Suriye'nin Hatay sınırından 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişi yakalandı.
PKK'YA AĞIR DARBE
Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonlar devam etti. Güvenlik güçlerinin kuş uçurtmadığı bölgede İHA ve SİHA'lar da operasyonlara destek verdi.
Bölgedeki terörist sayısı 20'lere indi.
TRUMP GERİ DÖNÜYOR
ABD eski başkanı Trump, koltuğu Joe Biden'a devretti.
Yaklaşık bir aydır Florida'daki lüks malikanesinde dinlendi. Gözlerden uzak kalmaya dayanamayan Trump, ilk konuşmasını bu ay içerisinde yapacak.
Muhafazakar Siyasi Hareket Birliği'nin (CPAC) yıllık buluşma toplantısına katılacak.
CORONAVİRÜS KÖR EDİYOR
Fransızlar, Coronavirüs'ün etkilerini araştırdı.
Radiology isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre virüsü atlatan bazı hastalarda göz nodülleri oluştuğu ortaya çıktı.
Araştırmayı yürüten Dr. Augustin Lecler, nodüllerin neden oluştuğunu tespit edemediklerini açıkladı.
ÇOK GRİP SALGIN!
Rusya'da H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçtiği belirlendi. Rus bilim insanlarından Anna Popova, virüsün insanlarda ilk kez tespit edildiğini söyledi. "Virüs henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip değil. Ancak olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi.
16 TERÖRİST YAKALANDI
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine göz açtırmadı. Dün, Suriye'nin Hatay sınırından 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişi yakalandı.
PKK'YA AĞIR DARBE
Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonlar devam etti. Güvenlik güçlerinin kuş uçurtmadığı bölgede İHA ve SİHA'lar da operasyonlara destek verdi.
Bölgedeki terörist sayısı 20'lere indi.
TRUMP GERİ DÖNÜYOR
ABD eski başkanı Trump, koltuğu Joe Biden'a devretti.
Yaklaşık bir aydır Florida'daki lüks malikanesinde dinlendi. Gözlerden uzak kalmaya dayanamayan Trump, ilk konuşmasını bu ay içerisinde yapacak.
Muhafazakar Siyasi Hareket Birliği'nin (CPAC) yıllık buluşma toplantısına katılacak.
CORONAVİRÜS KÖR EDİYOR
Fransızlar, Coronavirüs'ün etkilerini araştırdı.
Radiology isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre virüsü atlatan bazı hastalarda göz nodülleri oluştuğu ortaya çıktı.
Araştırmayı yürüten Dr. Augustin Lecler, nodüllerin neden oluştuğunu tespit edemediklerini açıkladı.
ÇOK GRİP SALGIN!
Rusya'da H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçtiği belirlendi. Rus bilim insanlarından Anna Popova, virüsün insanlarda ilk kez tespit edildiğini söyledi. "Virüs henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip değil. Ancak olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi.