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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Sınavlara geri sayım | Yurttan ve dünyadan haberler

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İşte haberin detayları ve 22 Şubat tarihli 'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    Sınavlara geri sayım
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze yapılacak sınavlar için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. "1 Mart'ta ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitimlerine başlıyor" dedi.

    16 TERÖRİST YAKALANDI
    Güvenlik güçleri, terör örgütlerine göz açtırmadı. Dün, 'nin sınırından 2'si HTŞ, 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 16 kişi yakalandı.

    PKK'YA AĞIR DARBE
    Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonlar devam etti. Güvenlik güçlerinin kuş uçurtmadığı bölgede İHA ve 'lar da operasyonlara destek verdi.
    Bölgedeki terörist sayısı 20'lere indi.

    TRUMP GERİ DÖNÜYOR
    ABD eski başkanı Trump, koltuğu 'a devretti.
    Yaklaşık bir aydır 'daki lüks malikanesinde dinlendi. Gözlerden uzak kalmaya dayanamayan Trump, ilk konuşmasını bu ay içerisinde yapacak.
    'nin (CPAC) yıllık buluşma toplantısına katılacak.

    CORONAVİRÜS KÖR EDİYOR
    Fransızlar, Coronavirüs'ün etkilerini araştırdı.
    Radiology isimli dergide yayınlanan araştırmaya göre virüsü atlatan bazı hastalarda göz nodülleri oluştuğu ortaya çıktı.
    Araştırmayı yürüten Dr. , nodüllerin neden oluştuğunu tespit edemediklerini açıkladı.

    ÇOK GRİP SALGIN!
    Rusya'da H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçtiği belirlendi. Rus bilim insanlarından , virüsün insanlarda ilk kez tespit edildiğini söyledi. "Virüs henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip değil. Ancak olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olmalıyız" dedi.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Sınavlara geri sayım | Yurttan ve dünyadan haberler