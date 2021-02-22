M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç (92), son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, "Bir muhaddis olarak gerek tefsir ilminde olsun, fıkıh ilminde olsun, bütün bu İslami ilimlerde hocamız hep öncülük etti, hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da inşallah bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir, ona inanıyorum. Aslında onların da vebali olur, aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım. Hamdolsun yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim ebedi alemde de inşallah bizleri birlikte haşrucem eylesin" dedi.
RUHANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün akşam telefonda konuştu. Görüşmede ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran işbirliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.