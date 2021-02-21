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    • 21.02.2021 19:44
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü

    Gelen son dakika haberine göre, Başkan ile Cumhurbaşkanı Hasan arasında akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

    AA
    Son dakika: Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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    Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye- ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.

    Görüşmede, yeni yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.

    Başkan Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    Başkan Erdoğan görüşmenin detaylarını sosyal medya hesapları BİP ve Telegram üzerinden açıkladı.

    İşte o sözler;

    "Görüşmede, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran iş birliğini geliştirecek adımları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.

    İlişkilerimizin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ediyoruz.

    Mevkidaşıma, Yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek, İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırması temennimizi ifade ettim.

    Tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hâle getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdim.

    Sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum...    "

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