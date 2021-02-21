Son dakika: Başkan Erdoğan Ruhani ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan ile Ruhani görüşmesinde, ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda iş birliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdi.

Görüşmede, yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini belirten Başkan Erdoğan, son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan görüşmenin detaylarını sosyal medya hesapları BİP ve Telegram üzerinden açıkladı.

İşte o sözler;