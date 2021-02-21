İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne getirildi.
YÖK BAŞKANI SARAÇ BABASININ CENAZESİ BAŞINDA
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası oluyor.
YÖK Başkanı Yekta Saraç, cenaze töreni öncesinde babası Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesi başına gelerek dua etti.
CÜZ DAĞITILIP HATİM İNDİRİLDİ
Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç'a son veda için Fatih Camii avlusunda toplanan kalabalığa cüz dağıtıldı. Cenaze töreni öncesinde Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç için toplananlar hatim indirdi.