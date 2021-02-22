Son dönemde taciz-tecavüz skandalları ve parti içi istifalar ile adından söz ettiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yalan ve iftira siyasetinden bir türlü vazgeçmiyor.
BUĞDAY İTHALATI ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI OPERASYONU
Geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisine yönelik sistematik bir algı operasyonu başlatıp, Merkez Bankası rezervleri üzerinden kara propaganda girişimlerine soyunan CHP ve güdümündeki çukur medyasının "buğday ithalatı" üzerinden yürütmeye çalıştığı yeni bir algı oyunu, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan istatistikler ile bozguna uğratıldı.
SARIBAL'IN YALANINA TMO'DAN İSTATİSTİKLERLE CEVAP!
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Orhan Sarıbal, yandaş Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin buğday ihracatı ile ilgili yalan-yanlış bilgiler verip, "Türkiye buğday ithalatında Çin'i geride bıraktı" ifadelerini kullandı.