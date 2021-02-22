



İzmirli çiftçilerimize son 18 yılda 5,5 milyar lira tutarında destek sağladık. İzmir'deki 26 ilçemize doğal gaz getirdik. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızla tamamlayacağız.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu afet gerçeğinden hareketle 2012'den itibaren kentsel dönüşüm seferliği başlattık.



Ekranda zaten şu anda animasyon olarak apartmanları görüyorsunuz. İnşallah bu güzellikte apartmanlarla Bayraklı'nın yeni hali bu şekilde olacak. Türkiye genelinde 1 milyon konutun yapımını gerçekleştirdik.

Son olarak mevcut yapılarının bir buçuk katına kadar yapacakların inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indirdik. Ayrıca yapılarını kentsel dönüşüm kapsamında yenileyecek vatandaşlarımızın kredi tutarını arttırdık. İmkanı olan vatandaşlarıma afet riski altında olan binalarını hızla güçlendirmelerini veya gerekiyorsa yenilemeleri çağrısında bulunuyorum. Üzmeyeyim kırmayayım ama şahsen ben güçlendirmekten değil yenilemekten yanayım ve ben tüm vatandaşlarıma güçlendirin değil gelin yenileyin derim.