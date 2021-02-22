Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kabine toplantısı var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kabine toplantısında sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorgulanıyor. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle, toplantının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplantının bu hafta ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Tarihle ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
NORMALLEŞME SÜRECİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER PLANLANIYOR?
- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.
- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.
- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.