Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.02.2021 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 17:32
    ABONE OL

    ne zaman yapılacak? Bu hafta ?

    var mı? yapılacak sorularına yanıt aranıyor. Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kaldırılacağı merak edilirken gözler kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda yasakların ele alınması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılması bekleniyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kabine toplantısı var mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Kabine toplantısında sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorgulanıyor. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar nedeniyle, toplantının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Toplantının bu hafta ne zaman yapılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Tarihle ilgili bir açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    NORMALLEŞME SÜRECİNDE HANGİ DEĞİŞİKLİKLER PLANLANIYOR?

    - Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

    - Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

    - Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

        - Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

        - Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

        - Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

        SON TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR!

        Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi

        Kabine toplantısında görüşülen konulara değinen Erdoğan, "Toplantımızda salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimizdeki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf ortaya çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşaAllah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bunun dünyada neredeyse benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.

        "Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti; "Mart, aşılamada çok büyük mesafe katedeceğimiz ve yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır."

        "Hala uzaktan eğitimle eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasının da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar hassas davranırsa normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye küresel salgın krizini başarıyla yürütmüş bir ülkedir." dedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?