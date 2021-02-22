Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

SON TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR!

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Salgın tedbirlerinden etkilenen, sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. Teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletiyoruz. Salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilimizde yüz yüze eğitim ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir." dedi

Kabine toplantısında görüşülen konulara değinen Erdoğan, "Toplantımızda salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimizdeki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf ortaya çıkarken kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşaAllah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bunun dünyada neredeyse benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz." dedi.