SON DAKİKA: Mavi Vatan 25 Şubat'ta başlayacak! 87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatlarından biri olduğu belirtilerek, "Tatbikatın maksadı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı karargâh, birlik ve gemilerin hazırlık durumlarını değerlendirmek, Görev Grubu seviyesinde temel harekât nevilerini denemek, Deniz Harekâtı ve Müşterek Harekât taktiklerine yönelik yetenekleri geliştirmek, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerini ve karşılıklı destek imkân kabiliyetlerini denemek ve katılacak unsurların harbe hazırlık seviyelerini yükseltmektir" denildi.