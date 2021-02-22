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    • 22.02.2021 08:41
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    : Bakanlığı'ndan 'de meydana gelen patlamayla ilgili flaş açıklama

    haberine göre Bakanlığı'ndan, 'de meydana gelen patlamayla ilgili yapılan açıklamada "Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyoruz" denildi.

    Dışişleri'nden flaş Nijer açıklaması

    Bakanlığı, 'de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir araçta meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda görev yapan Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na ait bir aracın Tillabéri bölgesinde mayının üzerinden geçmesi sonucu dün meydana gelen patlamada 7 sandık görevlisinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin ağır yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Nijer halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijer'de meydana gelen patlamayla ilgili flaş açıklama