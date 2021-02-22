WhatsApp gizlilik sözleşmesi için yeni bir açıklama yapıldı. Türkiye'de büyük tepkiye neden olan WhatsApp'ın güncelleme kararıyla ilgili açıklamada; sözleşme onaylanma tarihinin 15 Mayıs'a ertelendiği hatırlatıldı. Söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına ne olacağına ilişkin bilgiler de verildi. Kullanıcılar da WhatsApp sözleşmesi kabul edilmezse ne olur? sorusuna yanıt aramaya başladı. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarına ne olacağına dair açıklama geldi.

15 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ!

Dikte ettiği değişiklik sonrası kullanıcı sayısı hızla azalan WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.