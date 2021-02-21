Kocaeli'nde partisi için bayrak asarken ölümden dönen ve bir gözünü kaybeden, sonrasında verilen sözler tutulmayınca intihar eden Kartepe Belediyesi CHP Meclis üyesi Tugay Adak'ın ölümünden 10 gün sonra taziyeye giden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ziyaret sırasında kahkaha atarken çekilmiş fotoğraflarına tepki yağdı.
CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın sosyal medyada paylaştığı o fotoğrafa başta Başiskele İlçe Gençlik Kolları Başkanı Levent Soycan olmak üzere çok sayıda partiliden ve Tugay'ın arkadaşlarında tepki geldi. Tugay'ın arkadaşları "Sahip çıkmadınız, acısına saygı duyun" diyerek tepki gösterdiler.
Kocaeli Kartepe'de CHP ilçe örgütünde görevliyken 2014 yılında parti bayrağını asarken düşen, bir gözünü kaybeden diğerinde ise yüzde 30 görme kaybı olan Tugay Adak (28) zor günler geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede iken Tugay'ı ziyaret etti, ev, destek sözü verildi.