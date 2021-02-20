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    • 21.02.2021 06:48
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    | açıkladı! Bahar erken geliyor... 21-25 Şubat 2021 son tahminler

    tahminleri Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için "çığ uyarısı" yapıldı. Hava sıcaklığının bölge bölge 2-4 derece arası artacağı tahmin edildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 21 Şubat 2021 Pazar ...

    Meteoroloji açıkladı! Bahar erken geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt çevrelerinin kar yağışlı, Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        EDİRNE 2°C, 10°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL 1°C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ -2°C, 9°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ -2°C, 8°C
        Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, yarın güneybatı kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR -7°C, 2°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ 3°C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        İZMİR 5°C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA 3°C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA 0°C, 15°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA 8°C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY -2°C, 11°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA -2°C, 8°C
        Parçalı bulutlu



            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            ANKARA -9°C, 5°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI -9°C, 4°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ESKİŞEHİR -6°C, 5°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KONYA -4°C, 3°C
            Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

            BOLU -13°C, 3°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE -5°C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU -15°C, -1°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK -2°C, 7°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            AMASYA -8°C, 6°C
            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE -1°C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN -1°C, 10°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON 1°C, 9°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ve yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZİNCAN -10°C, 4°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ERZURUM -17°C, -4°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS -15°C, -3°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN -8°C, -1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                DİYARBAKIR -3°C, 8°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP -2°C, 9°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT -4°C, 4°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

                ŞANLIURFA -1°C, 11°C
                Parçalı ve az bulutlu

                21 ŞUBAT 2021 PAZAR HAVA DURUMU


                22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! Bahar erken geliyor... 21-25 Şubat 2021 son tahminler