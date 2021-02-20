GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu