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    • 21.02.2021 09:39
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    Son dakika: 'ya giden 'li demir hakkında terör soruşturması

    Son dakikleri.... Cumhuriyet Başsavcılığınca, Milletvekili demir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında 'ya giden HDP'linin Taşdemir olduğunu açıklamıştı.

    Son dakika haberleri.... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

    Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 20 Şubat'ta ulusal bir televizyon kanalındaki programda, HDP Milletvekili Taşdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerince operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiğinin açıklandığı belirtildi.

    Söz konusu açıklama ihbar kabul edilerek Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    BAKAN SOYLU CANLI YAYINDA İHANETİ AÇIKLAMIŞTI

    İçişleri Bakan Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.

    Soylu şöyle açıkladı;

    "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir"

    TERÖRİSTİN CENAZESİNDE KİME DUA EDİYOR? ZERDÜŞT'E Mİ?
    HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in terör faaliyetleri elbette bununla sınırlı değil. Taşdemir, 24 Mayıs 2016'da Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde çıkan çatışmada komandolar tarafından öldürülen PKK'lı terörist 'Zeyra Çıra' kod adlı Antika Acar'ın cenazesine de katılmış.

        Terörü normalleştirme ve meşrulaştırma görevini ifa eden Taşdemir, Marksist ve ateist ideolojiye mensup terör örgütü PKK'yı sevimli gösterme çalışmalarında bulunuyor. Bunu samimi bir şekilde gösteren HDP'li Taşdemir, öldürülen PKK'lı teröristin cenazesinde el açıp dua etmiş. Görüntülerde Taşdemir'in üzüntüsü yüzünden okunuyor.

        TERÖRİSTİ KENDİ ELLERİYLE GÖMDÜ!
        HDP'nin 27. Dönem Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in yaptıkları bitmek bilmiyor.

        Terör örgütü PKK devleti kurmak için FETÖ desteğiyle hendek kazıp güvenlik güçlerine saldırıp iç savaş çıkarmak isteyen Cizre'deki PKK'lı teröristlerin öldürülmemesi için canhıraş çalıştı.

            Teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Binlerce insanın katili Öcalan'ı barışın teminatı olarak gördü.

            "Türkiye terör örgütü DEAŞ'a yardım ediyor " yalanına hizmet etti.

            HDP'Lİ VEKİL DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR'İN ÖZGEÇMİŞİ
            Dirayet Dilan Taşdemir 18 Nisan 1982 tarihinde Ağrı'da dünyaya geldi. Babasının ismi Yusuf annesinin ismi Nigar'dır. Türk siyasetçi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Ağrı Milletvekilliği görevini devam ettirmektedir.

            Taşdemir, Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümü mezunu. Ulusal ve uluslararası birçok platformda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında temsil düzeyinde çalışmalara katıldı. 2008 senesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Politikaları alanında danışman olarak görev üstlendi. Bekar olan Dirayet Dilan Taşdemir, orta düzeyde Almanca konuşmaktadır.

                5 YIL HAPİS YATTI
                Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP Ağrı milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesidir.
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