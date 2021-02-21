Son dakika haberleri.... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, 20 Şubat'ta ulusal bir televizyon kanalındaki programda, HDP Milletvekili Taşdemir'in PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerince operasyon yapılan Irak'ın Gara bölgesine gittiğinin açıklandığı belirtildi.
Söz konusu açıklama ihbar kabul edilerek Taşdemir hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.
BAKAN SOYLU CANLI YAYINDA İHANETİ AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakan Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.
Soylu şöyle açıkladı;
"Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir"
TERÖRİSTİN CENAZESİNDE KİME DUA EDİYOR? ZERDÜŞT'E Mİ?
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in terör faaliyetleri elbette bununla sınırlı değil. Taşdemir, 24 Mayıs 2016'da Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde çıkan çatışmada komandolar tarafından öldürülen PKK'lı terörist 'Zeyra Çıra' kod adlı Antika Acar'ın cenazesine de katılmış.