BAKAN SOYLU CANLI YAYINDA İHANETİ AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakan Soylu'nun A Haber canlı yayınında Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir tam bir terör militanı çıktı.

Soylu şöyle açıkladı;

"Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir"