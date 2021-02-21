Türkiye korkusu Yunanistan'ı çıldırttı! S.Arabistan'dan füze, ABD'den...

To Vima'nın haberine göre, Washington Atina'dan 'Ortak Savunma ve İşbirliği Anlaşması'nın bir yıl yerine beş yıl boyunca yenilenmesini istiyor. Bunun için de Yunanistan'ı Türkiye'nin jeopolitik ağırlığına denk olduğu yönünde ikna etmeye çabalıyor.