Türkiye korkusu Yunanistan'ı çıldırttı! S.Arabistan'dan füze, ABD'den...

Doğu Akdeniz'de jeopolitik fay hatlarının kırılmasıyla çaresiz kalan Yunanistan, bir yandan Türkiye ile ortak NATO tatbikatına katılırken diğer yandan müttefikleri ABD ve Suudi Arabistan'la yeni adımlar atıyor.
İtalya açıklarında yarın başlayacak NATO tatbikatı Dynamic Manta-2021'de Türkiye, Yunanistan, ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Türk ordusu gövde gösterisine bir fırkateyn, bir denizaltıyla katılıyor.
Yunan medyası, 2020 yazında Doğu Akdeniz'de patlak veren krizden bu yana ilk kez iki ülkenin denizaltılarının Akdeniz'de birlikte hareket edeceğini ve Yunan ordusunun dört denizaltıyla tatbikatta yer alacağını yazdı.