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    • 21.02.2021 13:57
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    ? ÖSYM-2021 /2 sonuç sorgulama ekranı!

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. ÖSYM’nin her yıl düzenlediği sınavın tarihi koronavirüs salgınından dolayı ertelenmişti. Bugün gerçekleştirilen /2 sınavının ardından binlerce kişi arama motorları üzerinden ÖSYM-2021 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı sorgulamasını yapmaya başladı. Diğer yandan soru ve cevapların da yayınlanması heyecanla bekleniyor, kimi adaylar ALES puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığını araştırıyor. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı belli oldu mu? ALES/2 sınavı 10:15'te başladı ve 100 soru için 150 dakika süre sunuldu. Binlerce adayın ter döktüğü sınav sonrasında heyecanla ve merakla sonuç tarihi açıklanmaya başlandı. ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları için tarih verildi mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Tarih henüz belli olmadı

    ALES sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde bir açıklama yapılmadı. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 ALES 1 oturumunun sonuçları 3 Eylül'de erişime açılmıştı.

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

    Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        PUANLAR 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

        ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

        Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

        Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

        ALES NEDİR?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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        Haberler Güncel ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-2021 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı!