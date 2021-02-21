ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı belli oldu mu? ALES/2 sınavı 10:15'te başladı ve 100 soru için 150 dakika süre sunuldu. Binlerce adayın ter döktüğü sınav sonrasında heyecanla ve merakla sonuç tarihi açıklanmaya başlandı. ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları için tarih verildi mi? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili tüm bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tarih henüz belli olmadı
ALES sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde bir açıklama yapılmadı. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 ALES 1 oturumunun sonuçları 3 Eylül'de erişime açılmıştı.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.
Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.