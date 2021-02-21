33 yaşındaki S.A. isimli genç adam, İstanbul Beşiktaş'ta mağazalara girip alışveriş yapmak için ürünlere bakıyormuş gibi görünüp kamerasını açtığı cep telefonu ile mağazalardaki kadınların görüntülerini videoya çektiği belirlendi. Mağaza çalışanın dikkati sayesinde yakayı ele veren genç adamın özellikle mağazadaki etek giymiş kadınların yanına yaklaşarak eteklerinin altından görüntülerini çektiği tespit edildi.

"EŞİMİN DOĞUM GÜNÜYDÜ AMACIM HEDİYELERİ FOTOĞRAFLAMAKTI"

Mağaza personelinin polisi arayarak durumu ihbar etmesi üzerine yakalanan genç adam, eşinin doğum günü olması nedeniyle hediye almak için kadın ürünlerinin yoğun olduğu mağazaları dolaştığını ve eşiyle aynı yaşta olan kız kardeşinin fikrini almak için ürünlerin videolarını çekmek istediğini belirtti. Genç adam, yanlışlıkla mağazadaki kadınların görüntüye girdiğini beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.