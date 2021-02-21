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    • 21.02.2021 10:59
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    ? ÖSYM-20201 ?

    Bugün gerçekleşen ? Koronavirüs salgınındna dolayı ertelenen sınav bugün 88 sınav merkezinde gerçekleşiyor. Sınavını tamamlayan adaylar ise şimdiden soru ve cevapları merak etmeye araştırmaya başladı. Diğer yandan ÖSYM-20201 ? Sorgulaması gündemde sıklıkla yapılıyor. Peki ALES puanını hesaplamak isteyenler nelere dikkat etmeli, sonuç için tarih verildi mi? İşte ALES ile ilgili tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    ALES soru ve cevapları yayınlandı mı?

    ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM-20201 ALES puan hesaplama nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Sınavdan çıkanlar soru ve cevaplarım yayımlanmasını bekliyor ve araştırmalar yapıyor. ÖSYM'nin düzenlediği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puan hesaplama işlemi ile ilgili bilgiler de gündemde ön plana çıkan konulardan biri oldu. İşte detaylar...

    ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ALES sınavı, saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek. ALES soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağı henüz belli olmadı.

    ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

    2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

    Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları şu şekildedir: Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

    Her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

    ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

    AP : Adayın ağırlıklı puanıX : Ağırlıklı puanların ortalaması
    S : Ağırlıklı puanların standart sapması
    B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

        ALES SAYISAL VE SÖZEL PUAN KATSAYILARI

        -ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)

        -ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)

        -ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

        ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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