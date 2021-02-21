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    • 21.02.2021 14:03
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    Son dakika: Kod adı: PMT 7.62! Başkanı 'dışa bağımlılık bitiyor' diyerek duyurdu

    deki yerli ve milli silahlar dünyanın dikkatini Türkiye’nin üzerine çekerken Savunma Sanayii Başkanı , li Tüfek PMT 7.62'nin geliştirilmesinin sürdüğünü, bu silah sisteminde dışa bağımlılığın biteceğini açıkladı. İşte Makineli Tüfek PMT 7.62'nin merak edilen teknik özellikleri...

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Makineli Tüfek PMT 7.62'nin geliştirilmesinin sürdüğünü, bu silah sisteminde dışa bağımlılığın biteceğini açıkladı.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62'nin geliştirmesi sürüyor.

    Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız" dedi.

    Sarsılmaz firması geliştirilen PMT 7.62 Makinalı Tüfek, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunulacak.

        MKE (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) 2016 yılında yerli ve milli imkânlarla başlattığı Ar-Ge çalışmalarını başarıyla sonuçlandırarak, PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototipini tamamlandı.

        Tüfeğin parçalarının tamamı hiçbir destek alınmadan Kırıkkale'deki fabrikada üretildi. Tasarım çalışmaları üç yıl süren PMT-76'dan toplam 12 adet prototip üretilerek 35 farklı kalifikasyon testine tabi tutularak seri üretim aşamasına getirilecektir.

        7,62 kalibreli makineli tüfek araç üzerinden dakikada 900 atım yapabilmektedir. 12 kg ağırlığında ve 800 metre etkili menzilli PMT-76, tek namluyla 20 bin atış yapabilmektedir. PMT-76, FN platform makineli tüfeğinin muadili bir silahtır.
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        Haberler Güncel Son dakika: Kod adı: PMT 7.62! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 'dışa bağımlılık bitiyor' diyerek duyurdu