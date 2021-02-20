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    • 20.02.2021 07:11
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı! 20 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?

    14 Şubat tarihinden itibaren tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile , , ve çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı bölgeler için çığ uyarısı yapılırken, yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesinin görülebileceği bildirildi. Peki, bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il 20 Şubat hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kayseri, Rize, Artvin ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, d.ğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 1°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    MANİSA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ADANA °C, 13°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        HATAY °C, 12°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 5°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 3°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 1°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 1°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

        BOLU °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 3°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 0°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 5°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        AMASYA °C, 3°C
        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN °C, 6°C
        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZİNCAN °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM °C, -6°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        KARS °C, -6°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

        VAN °C, 1°C
        Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

            GAZİANTEP °C, 8°C
            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 5°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            ŞANLIURFA °C, 9°C
            Parçalı bulutlu

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden yoğun kar ve zirai don uyarısı! 20 Şubat İstanbul'da hava nasıl olacak?