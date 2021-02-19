FETÖ'cülerin eliyle ABD'de yürütülen Halkbank kumpasıyla ilgili terör örgütünün çırpınışları devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, hain terör örgütü üyelerinin ABD mahkemelerine başvuru yaparak Halkbank'a saldırmayı sürdürdüklerini bildirdi.
İşte Dilek Güngör'ün o yazısı;
Önceki gün Halkbank'la ilgili ABD mahkemelerinden iki önemli karar geldi. Biri, FETÖ'cülerin sahte delilleriyle ABD'de açılan İran yaptırımlarıyla ilgili dava… Diğeri de İranlı grupların saldırılarından mağdur olduğunu iddia eden 876 kişinin Halkbank'tan tazminat talebine ilişkin hukuk davası… İlkinde federal mahkeme İstinaf kararına kadar yargılama süreçlerini durdurdu. İkincisinde ise yargıç davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi.
Merak ettim.
Kim bu 876 kişi diye…
Banka aleyhine 24 Temmuz'da ABD'de açılan davada, güya İran terör saldırılarından mağdur olduklarını iddia edenler 9 milyar dolar tazminat istiyor. Dava 252 kişi tarafından açıldı, sonra müşteki sayısı 876'ya yükseldi.
Dava açanların ikametlerine bakıyorsunuz.
ABD'den Çin'e İsrail'e kadar isimler var.