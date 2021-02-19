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    • 19.02.2021 09:10
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    FETÖ 'dan Halkbank'a saldırıyor! Kim bu 876 kişi?

    FETÖ'cülerin eliyle 'de yürütülen Halkbank kumpasıyla ilgili terör örgütünün çırpınışları devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, hain terör örgütü üyelerinin ABD mahkemelerine başvuru yaparak Halkbank'a saldırmayı sürdürdüklerini bildirdi. Güngör, yazısında, "Banka aleyhine 24 Temmuz'da ABD'de açılan davada, güya İran terör saldırılarından mağdur olduklarını iddia edenler 9 milyar dolar tazminat istiyor. Dava 252 kişi tarafından açıldı, sonra müşteki sayısı 876'ya yükseldi.Adresleri görünce açılan tazminat davasında FETÖ'nün parmağı olduğu o kadar anlaşıyor ki…" ifadelerine yer verdi.

    FETÖ Afrika'dan Halkbank'a saldırıyor!

    FETÖ'cülerin eliyle ABD'de yürütülen Halkbank kumpasıyla ilgili terör örgütünün çırpınışları devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, hain terör örgütü üyelerinin ABD mahkemelerine başvuru yaparak Halkbank'a saldırmayı sürdürdüklerini bildirdi.



    İşte Dilek Güngör'ün o yazısı;

    Önceki gün Halkbank'la ilgili ABD mahkemelerinden iki önemli karar geldi. Biri, FETÖ'cülerin sahte delilleriyle ABD'de açılan İran yaptırımlarıyla ilgili dava… Diğeri de İranlı grupların saldırılarından mağdur olduğunu iddia eden 876 kişinin Halkbank'tan tazminat talebine ilişkin hukuk davası… İlkinde federal mahkeme İstinaf kararına kadar yargılama süreçlerini durdurdu. İkincisinde ise yargıç davanın Türkiye'de görülebileceğine karar verdi.
    Merak ettim.

    Kim bu 876 kişi diye…
    Banka aleyhine 24 Temmuz'da ABD'de açılan davada, güya İran terör saldırılarından mağdur olduklarını iddia edenler 9 milyar dolar tazminat istiyor. Dava 252 kişi tarafından açıldı, sonra müşteki sayısı 876'ya yükseldi.
    Dava açanların ikametlerine bakıyorsunuz.
    ABD'den Çin'e İsrail'e kadar isimler var.


        Ama en dikkat çekicisi şu; listedeki isimlerin neredeyse yarısının adresi Kenya ve Tanzanya…
        353 kişinin adresi Kenya, 100'den fazlasının ise Tanzanya…

        Adresleri görünce açılan tazminat davasında FETÖ'nün parmağı olduğu o kadar anlaşıyor ki…
        Niye mi?


        Malumunuz, Afrika ülkeleri FETÖ örgütünün yuvası gibi… Afrika'da FETÖ'nün birçok okulu var. Bir kısmı kapandı ama çoğu duruyor. Çünkü, Afrika'nın birçok ülkesi Türkiye'nin kapatma taleplerine hatta Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Maarif Vakfı'nın bastırmasına rağmen direniyor.


        Kenya ve Tanzanya da örgütün en çok güçlü olduğu ülkelerin başında geliyor. FETÖ'nün Ömeriye Vakfı'na bağlı birçok okulu Kenya'da hala faaliyette… Keza, Feza Okulları adı altında Tanzanya'da faaliyet gösteren okulların Maarif Vakfı'na devredilmemesi için FETÖ'cüler hülleli satışlar yapıyor.

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