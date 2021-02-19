

Ama en dikkat çekicisi şu; listedeki isimlerin neredeyse yarısının adresi Kenya ve Tanzanya…

353 kişinin adresi Kenya, 100'den fazlasının ise Tanzanya…

Adresleri görünce açılan tazminat davasında FETÖ'nün parmağı olduğu o kadar anlaşıyor ki…

Niye mi?



Malumunuz, Afrika ülkeleri FETÖ örgütünün yuvası gibi… Afrika'da FETÖ'nün birçok okulu var. Bir kısmı kapandı ama çoğu duruyor. Çünkü, Afrika'nın birçok ülkesi Türkiye'nin kapatma taleplerine hatta Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Maarif Vakfı'nın bastırmasına rağmen direniyor.