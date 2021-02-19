



"CİDDİ ANLAMDA BİR FIRSATÇILIK VAR"

Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, tüketicilere çağrıda bulundu ve "Ciddi anlamda bir fırsatçılık var. Müdahale ettiğiniz zaman da şunu söylüyorlar e diyorlar ki hani serbest piyasa ekonomisi idi siz niye müdahale ediyorsunuz ben şunu söylemek istiyorum bakın her şeyi devlet yapamaz vatandaş tüketim gücünü kullanması gerekiyor. Tüketimi kestiğiniz anda sizin gücünüz karşınızdakini eğitmeye yeter" şeklinde konuştu.

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