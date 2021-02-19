Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Üyesi Yiğit Bulut, özel bir TV kanalının canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'NİN HİÇBİR ZAMAN SATILABİLİR REZERVİ OLMADI"
Merkez Bankası'na yönelik ortaya atılan iddialara yanıt veren Bulut, "Türkiye'nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı. Cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler rezervin ne olduğunu bilmeyenler rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında" ifadelerini kullandı.
"TAMAMEN CEHALET İÇİNDE BUNU SÖYLÜYORLAR"
Yiğit Bulut, bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi ve "Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar. Çok üzülerek söylüyorum profesör ünvanı olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV'lere çıkıp bunu söylüyorlar" dedi.