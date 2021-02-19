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    Şehidin adı okula verildi (Güncel haberler)

    ’da ’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak’ın adı köyündeki bir okula verildi. Şenköy Mahallesi’ndeki ‘Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu’nun adı, ‘’ olarak değiştirildi.

    Şehidin adı okula verildi

    'da 'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın adı köyündeki bir okula verildi. Şenköy Mahallesi'ndeki 'Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu'nun adı, '' olarak değiştirildi.

    KARAYILAN'DAN ÖLÜ BİLANÇOSU
    PKK elebaşı , saklandığı ininden verdikleri kayıplarla ilgili itiraf gibi açıklama yaptı. 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini gizlemeye çalıştı: "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz."

    O TERÖRİST YAKALANDI
    Kırmızı     bültenle aranan ve 'den 'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist, 'te jandarma ekiplerince yakalandı. S.A. adlı örgüt üyesi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

    ÜCRETLİ AŞI UYARISI
    Sağlık Bakanı , Coronavirüs aşısının sırası gelen herkese ücretsiz yapılacağını belirterek, aşı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu. Koca, "Para talep eden dolandırıcılar, hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" dedi.

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    Haberler Güncel Şehidin adı okula verildi (Güncel haberler)