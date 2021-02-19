Şehidin adı okula verildi (Güncel haberler)

Diyarbakır Silvan'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Onbaşı Salih Albayrak'ın adı köyündeki bir okula verildi. Mardin Midyat Şenköy Mahallesi'ndeki 'Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu'nun adı, 'Şehit Onbaşı Salih Albayrak Ortaokulu' olarak değiştirildi.

KARAYILAN'DAN ÖLÜ BİLANÇOSU

PKK elebaşı Murat Karayılan, saklandığı ininden verdikleri kayıplarla ilgili itiraf gibi açıklama yaptı. 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini gizlemeye çalıştı: "15'i ölü, 2'si sağ 17 kayıp verdik. Ancak bazı gruplarımızla da irtibat koptuğundan onların da öldüklerini düşünüyoruz."

O TERÖRİST YAKALANDI

Kırmızı bültenle aranan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist, Kilis'te jandarma ekiplerince yakalandı. S.A. adlı örgüt üyesi, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

ÜCRETLİ AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs aşısının sırası gelen herkese ücretsiz yapılacağını belirterek, aşı dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu. Koca, "Para talep eden dolandırıcılar, hakkında adli işlem başlatılacaktır. ALO 183'e ihbar edin" dedi.