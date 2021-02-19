Turizmin başkenti Antalya, Türkiye'de yaşamak isteyen yabancıların ilk tercihi oldu. 2.5 milyon nüfuslu ilde yerleşik yabancıların sayısı 94 bin 294'ü buldu. Böylece her yıl 15 milyon turisti ağırlayan Antalya'ya 90 ülkeden gelip yerleşenler önemli nüfusu oluşturdu.

Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında yerleşik yabancı bulunuyor. Fakat yabancıların yaklaşık 30 bini turizmde önemli potansiyele sahip olan Alanya'da yaşıyor. İlçe nüfusunun yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor.

EN ÇOK RUSLAR

■ RUSYA 18 bin 905

■ KAZAKİSTAN 11 bin 537

■ ALMANYA 9 bin 615

■ İRAN 6 bin 703

■ IRAK 6 bin 201