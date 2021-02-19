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    ’ya tatile gelen turistler turizm kentine bayıldı: Burada yaşama kararı aldı

    Turizmin başkenti , 'de yaşamak isteyen yabancıların ilk tercihi oldu. 2.5 milyon nüfuslu ilde yerleşik yabancıların sayısı 94 bin 294'ü buldu. Böylece her yıl 15 milyon turisti ağırlayan Antalya'ya 90 ülkeden gelip yerleşenler önemli nüfusu oluşturdu. Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında yerleşik yabancı bulunuyor. Fakat yabancıların yaklaşık 30 bini turizmde önemli potansiyele sahip olan 'da yaşıyor. İlçe nüfusunun yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor.

    Akdeniz aşıkları

    Turizmin başkenti , 'de yaşamak isteyen yabancıların ilk tercihi oldu. 2.5 milyon nüfuslu ilde yerleşik yabancıların sayısı 94 bin 294'ü buldu. Böylece her yıl 15 milyon turisti ağırlayan Antalya'ya 90 ülkeden gelip yerleşenler önemli nüfusu oluşturdu.

    Antalya'nın 19 ilçesinin tamamında yerleşik yabancı bulunuyor. Fakat yabancıların yaklaşık 30 bini turizmde önemli potansiyele sahip olan 'da yaşıyor. İlçe nüfusunun yüzde 10'unu yabancılar oluşturuyor.

    EN ÇOK RUSLAR
    YA 18 bin 905
    11 bin 537
    9 bin 615
    6 bin 703
    6 bin 201

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    Haberler Güncel Antalya’ya tatile gelen turistler turizm kentine bayıldı: Burada yaşama kararı aldı