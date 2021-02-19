Virüsten korunmak için takılan maskelerin büyük bölümü sınıfta kaldı: Aksine daha da virüs bulaştırdığı anlaşıldı

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali, doğru ve güvenilir maskenin en az üç katmanlı ve bakanlık tarafından onaylı, burun kısmının telli olması, lateks, naylon, paraben içermemesi gerektiğini söyledi. Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak da laboratuvarlarında her gün çok sayıda maskenin detaylı bir testten geçirildiğini belirterek, maalesef merdivenaltı maskelerin de piyasada olduğunun görüldüğünü anlattı. Onlarca marka tarafından üretilen maskelerin güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünlerin piyasalardan toplatılması kararı alınmasına rağmen bazı e-ticaret sitelerinde hâlâ satılmaya devam ettiği ortaya çıktı.

NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Burun kısmında tel olmalı.

Üç katmanlı olmalı.



Lateks, naylon, paraben içermemeli.

Mümkün olduğunca renk içermemeli.

Alerjiye yol açacak madde olmamalı.

TESTTE 3 ÖNEMLİ KRİTER

RAZAK, maskeler için uygulanan test aşamalarını anlattı: "Bu testlerde üç önemli nokta var. Birincisi maskeyi taktığımız zaman bakteri tutunma özelliğinin kontrol edilmesi gereklidir. Diğeri, nefes alabilirliğin kontrol edilmesi. Bir de maskelerin üretiminden sonra üzerinde ne kadar bakteri yükü ya da mikroorganizma yükünün tutunduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir."

KADEMELİ NORMALLEŞME

Türkiye'de kademeli normalleşmeye geçiş 1 Mart'ta başlıyor. Düşük riskli illerde kısıtlamalar esnetilecek. Bu kapsamda haftalık vaka oranı 100 bin kişide 30'un altında olan Kırşehir, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Kars, Iğdır, Çankırı, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Gaziantep, Ağrı, Şanlıurfa, Afyon, Uşak, Çankırı gibi illerde vaka artışları olmazsa kısıtlamalar Mart ayı itibariyle kaldırılacak.