NASA, Perseverance'i (Azim) Mars'a göndereceğini açıkladı. İsim kampanyası başlattı. Türkiye'den 2.6 milyon kişi adını yazdırdı.
Tam 7 aydır yolda olan uzay aracının bugün Kızıl Gezegen'e iniş yapacağı açıklandı. Ardından da isimleri sırasıyla okuyacağı vurgulandı.
İŞTE O İSİMLER
1- Merve
2- Ömer
3- Kerem
4- Ahmet
5- Mustafa
6- Mehmet
7- Ali
8- Ayşe
9- Zeynep
10- Kaan
PERSEVERANCE
AĞIRLIĞI: 1 ton 25 kilo
UZUNLUĞU: 3 metre
GENİŞLİĞİ: 2.7 metre
YÜKSEKLİĞİ: 2.2 metre
DONANIMI: 23 kamera ve 2 mikrofonu var... "İngenuıty" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopteri de bulunuyor.
GÖREVİ: Mars'ın jeolojik şartlarını ve toprak yapısını incelemek.