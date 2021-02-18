





PERSEVERANCE



AĞIRLIĞI: 1 ton 25 kilo



UZUNLUĞU: 3 metre



GENİŞLİĞİ: 2.7 metre



YÜKSEKLİĞİ: 2.2 metre



DONANIMI: 23 kamera ve 2 mikrofonu var... "İngenuıty" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopteri de bulunuyor.



GÖREVİ: Mars'ın jeolojik şartlarını ve toprak yapısını incelemek.

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