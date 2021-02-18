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    Uygun adım ! ’nın Mars’a gönderdiği keşif aracında en çok Türk ismi var

    “Eller a biz yaya” diyenlere inat düğmeye bastı. 2023’te Ay-Yıldız’ı Ay’a dikme kararı aldı. Ancak çılgın Türkler, uzaya adını şimdiden yazdırdı. ’nın ’a gönderdiği keşif aracında en çok Türk ismi var...

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    Uygun adım Mars

    NASA, Perseverance'i (Azim) Mars'a göndereceğini açıkladı. İsim kampanyası başlattı. Türkiye'den 2.6 milyon kişi adını yazdırdı.

    Tam 7 aydır yolda olan uzay aracının bugün Kızıl Gezegen'e iniş yapacağı açıklandı. Ardından da isimleri sırasıyla okuyacağı vurgulandı.



    İŞTE O İSİMLER

    1- Merve

    2- Ömer

    3- Kerem

    4- Ahmet

    5- Mustafa

    6- Mehmet

    7- Ali

    8- Ayşe

    9- Zeynep

    10- Kaan




    PERSEVERANCE

    AĞIRLIĞI: 1 ton 25 kilo

    UZUNLUĞU: 3 metre

    GENİŞLİĞİ: 2.7 metre

    YÜKSEKLİĞİ: 2.2 metre

    DONANIMI: 23 kamera ve 2 mikrofonu var... "İngenuıty" adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopteri de bulunuyor.

    GÖREVİ: Mars'ın jeolojik şartlarını ve toprak yapısını incelemek.

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    Haberler Güncel Uygun adım Mars! NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracında en çok Türk ismi var