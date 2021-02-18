Üç Aylar 2021 ne zaman? Üç Aylar önemi nedir, hangi ibadetler yapılmalı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 13 Şubat 2021 itibariyle Üç Aylar başladı ve bugün Regaip Kandili idrak ediliyor. Müslüman Alemi sevinçle Üç Aylar'ı karşıladı ve bu mübarek aylarda hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki Recep ayının yaşandığı şu günlerde merak edilen bilgileri haberimizde derledik.
ÜÇ AYLAR NEDİR?
Ayın hareketleri baz alınarak oluşturulan kameri takvimde on iki ay bulunmaktadır. Kameri yıl ve aylarla ilgili olarak Tevbe suresi 36. ayet-i kerimede şöyle buyrulur:
"Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir…"
Ayette yer alan "Allah'a göre ayların sayısı…" ibaresi kameri ayların ne denli önemli olduğunu kavramak açısından oldukça yeterlidir. İşte bu her biri kendi içinde farklı ehemmiyete sahip olan on iki ayın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları Recep, Şaban ve Ramazan ayları olup "üç aylar"
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
Üç ayların önemi, kişinin kendisini maddi ve manevi olarak, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına hazırlamasından ileri gelmektedir. Üç ayların başlangıcıyla Ramazan öncesi Müslüman kimsenin nafile oruçlarını çoğaltması, ibadet ve zikirlerini artırması öğütlenmiştir.
Hz. Muhammed (sav)'in Ramazan'a girmeden önceki Recep ve Şaban aylarının tamamını ya da büyük bir kısmını oruçlu olarak geçirdiği rivayet edilmektedir. Rasul-i Ekrem (sav)'in oruç ibadetine söz konusu aylarda diğer aylara nazaran daha sıkı sarılmasının hikmeti kuvvetle ihtimal bu aylarda yapılan ibadetlerin daha farklı bir fazilet boyutu taşıyor olması ve bir yandan da Ramazan ayı münasebetiyle yapılan manevi hazırlık sebebiyledir.
ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Peygamber Efendimiz, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat, Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun ibadetlerdir.
ÜÇ AYLAR DUASI VE ANLAMI
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in Recep ayının girişiyle birlikte; "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle." şeklindeki duası, Ramazan ayının yaklaştığının müjdecisi niteliğinde olan üç aylar başlangıcına verdiği öneme ve bu zamanları görebilmesinin verdiği mutluluğa işaret etmektedir.