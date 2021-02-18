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    • 18.02.2021 11:42
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    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. Müslüman alemi için önemi büyük olan Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini içerisinde barındıran Üç Aylar’ın önemi ve yapılması gereken ibadetler de araştırılmaya başlandı. Peki , ? İbadetlere ve maneviyata ağırlık verilen Üç Aylar kutsal olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını da içine alıyor. İşte İslam dünyasının merakla beklediği kutsal aylarda yapılması gerekenler…

    takvim.com.tr
    Üç Aylar 2021 ne zaman?

    Üç Aylar 2021 ne zaman? Üç Aylar önemi nedir, hangi ibadetler yapılmalı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 13 Şubat 2021 itibariyle Üç Aylar başladı ve bugün Regaip Kandili idrak ediliyor. Müslüman Alemi sevinçle Üç Aylar'ı karşıladı ve bu mübarek aylarda hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki Recep ayının yaşandığı şu günlerde merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

    ÜÇ AYLAR NEDİR?

    Ayın hareketleri baz alınarak oluşturulan kameri takvimde on iki ay bulunmaktadır. Kameri yıl ve aylarla ilgili olarak Tevbe suresi 36. ayet-i kerimede şöyle buyrulur:
    "Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir…"
    Ayette yer alan "Allah'a göre ayların sayısı…" ibaresi kameri ayların ne denli önemli olduğunu kavramak açısından oldukça yeterlidir. İşte bu her biri kendi içinde farklı ehemmiyete sahip olan on iki ayın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları Recep, Şaban ve Ramazan ayları olup "üç aylar"

    ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?

    Üç ayların önemi, kişinin kendisini maddi ve manevi olarak, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına hazırlamasından ileri gelmektedir. Üç ayların başlangıcıyla Ramazan öncesi Müslüman kimsenin nafile oruçlarını çoğaltması, ibadet ve zikirlerini artırması öğütlenmiştir.
    Hz. Muhammed (sav)'in Ramazan'a girmeden önceki Recep ve Şaban aylarının tamamını ya da büyük bir kısmını oruçlu olarak geçirdiği rivayet edilmektedir. Rasul-i Ekrem (sav)'in oruç ibadetine söz konusu aylarda diğer aylara nazaran daha sıkı sarılmasının hikmeti kuvvetle ihtimal bu aylarda yapılan ibadetlerin daha farklı bir fazilet boyutu taşıyor olması ve bir yandan da Ramazan ayı münasebetiyle yapılan manevi hazırlık sebebiyledir.

    ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİ NELERDİR?

    Peygamber Efendimiz, Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutardı. Fakat, Ramazan ayı dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmezdi. Bu nedenle Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
    Bu aylarda bol bol istiğfar etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kuran okumak ve dua etmek en uygun ibadetlerdir.

    ÜÇ AYLAR DUASI VE ANLAMI

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'in Recep ayının girişiyle birlikte; "Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve Ramazan ayına ulaşmayı bizlere nasip eyle." şeklindeki duası, Ramazan ayının yaklaştığının müjdecisi niteliğinde olan üç aylar başlangıcına verdiği öneme ve bu zamanları görebilmesinin verdiği mutluluğa işaret etmektedir.

        ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

        Kişinin bu aylarda ruhani anlamda derinlik kazanabilmesi için; namaz, oruç gibi ibadetlerini artırması ve hayır işleri yapmasının yanı sıra aynı zamanda bu ayların içinde mevcut olan birçok mübarek gün ve geceyi idrak etmesi ile mümkündür. Bu mübarek gün ve gecelerde kişisel olarak yapılan ibadetlere ek olarak mevlit programları düzenlenir. Müslümanlar camilerde bir araya gelerek cemaat halinde zikir ve dua meclisleri kurar, âlemlere rahmet ve örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed (sav) için medihler (bir kimseyi güzel bir niteliği dolayısıyla övme anlamında ahlâk terimi) okurlar.

        Regaip kelimesi r-ğ-b kökünden türemiş olup çokça rağbet edilen, istenilen ve beklenilen şey anlamına gelmektedir. Ramazan ayında tutulan oruç ve yapılan ibadetler katbekat faziletli olduğu için Ramazan'a kavuşmaya olan rağbete istinaden bu mübarek geceye Regaip adı verilmiştir.
        Miraç kandili ise sevgili peygamberimizin bir Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yürütülmesi ve oradan Allahü Teala ile buluşmak üzere gök yüzüne yükseltilmesi olayı sebebiyle ehemmiyet kazanmış bir gecedir.

        Şaban ayının ise on beşinci gecesi Berat kandili olarak ifa edilir. Bazı rivayetlere göre kıblenin Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi bugünde vuku bulduğu için bu mübarek günün gecesi Berat kandili olarak kutlanmaktadır.
        Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesi olarak yukarıda belirttiğimiz nedenlerden ötürü ayrı bir uhrevi coşkunluk ve hazla idrak edilir.
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        Haberler Güncel Üç Aylar 2021 ne zaman? Üç Aylar önemi nedir, hangi ibadetler yapılmalı?