ÜÇ AYLAR NEDİR?



Ayın hareketleri baz alınarak oluşturulan kameri takvimde on iki ay bulunmaktadır. Kameri yıl ve aylarla ilgili olarak Tevbe suresi 36. ayet-i kerimede şöyle buyrulur:

"Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir…"

Ayette yer alan "Allah'a göre ayların sayısı…" ibaresi kameri ayların ne denli önemli olduğunu kavramak açısından oldukça yeterlidir. İşte bu her biri kendi içinde farklı ehemmiyete sahip olan on iki ayın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu ayları Recep, Şaban ve Ramazan ayları olup "üç aylar"





ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?



Üç ayların önemi, kişinin kendisini maddi ve manevi olarak, içinde Kadir gecesini bulunduran Ramazan ayına hazırlamasından ileri gelmektedir. Üç ayların başlangıcıyla Ramazan öncesi Müslüman kimsenin nafile oruçlarını çoğaltması, ibadet ve zikirlerini artırması öğütlenmiştir.

Hz. Muhammed (sav)'in Ramazan'a girmeden önceki Recep ve Şaban aylarının tamamını ya da büyük bir kısmını oruçlu olarak geçirdiği rivayet edilmektedir. Rasul-i Ekrem (sav)'in oruç ibadetine söz konusu aylarda diğer aylara nazaran daha sıkı sarılmasının hikmeti kuvvetle ihtimal bu aylarda yapılan ibadetlerin daha farklı bir fazilet boyutu taşıyor olması ve bir yandan da Ramazan ayı münasebetiyle yapılan manevi hazırlık sebebiyledir.