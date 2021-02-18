TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Dinimize göre Tesbih namazı Peygamber efendimiz tarafından uygulanmasından dolayı önemli günlerin vazgeçilmezi olmuştur. Allah-ü Teala'ya yakınlaşmak ve onun kadrine mazhar olabilmek için kılınan bu namaz özellikle kandil gecelerinde büyük sevaba kavuşmayı sağlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).