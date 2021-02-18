Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.02.2021 19:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 19:12
    ABONE OL

    ? ’nde çekilecek zikirler ve tesbihler! 2021

    ’nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? Regaip Kandili ? Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kiymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır. Bu mübarek gecede vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Regaip Kandili’nde çekilecek zikirler ve tesbihler de vatandaşların merak konusu oldu. Detaylar haberimizde…

    takvim.com.tr
    Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde çekilecek zikirler ve tesbihler!

    Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Regaip Kandili ibadetleri vatandaşların sorguladığı konulardan birisi oldu. Tesbih namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Regaip Kandili ibadetleri hakkında bilgi almak istiyor. Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat tarihine denk geliyor. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

    REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!

    Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

    Lâ ilâe illallah
    Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
    Estağfirullah
    Sübhanallah
    Elhamdülillâh
    Allahu ekber
    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
    Allah

    tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

    Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.

    Recep ayında çekilmesi sevap olan tesbihler:

    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
    10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

    REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?

    Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.

        REGAİP KANDİLİ ZİKİRLERİ

        "Lâ ilâhe illallah",

        "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed",

        "Estağfirullah",

        "Sübhànallah",

        "Elhamdülillâh",

        "Allahu ekber",

        "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

        "Allah" (C.C)

        REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

        Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

        Kur'an-ı Kerim okunmalı

        Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

        Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

        Allah rızası için namaz kılmalı

        Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

        Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli

        Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı

        Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli

        Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli

        Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli

        . Dargın ve küskünleri barıştırmalı

        Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı

        Hayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeli

        TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

        Dinimize göre Tesbih namazı Peygamber efendimiz tarafından uygulanmasından dolayı önemli günlerin vazgeçilmezi olmuştur. Allah-ü Teala'ya yakınlaşmak ve onun kadrine mazhar olabilmek için kılınan bu namaz özellikle kandil gecelerinde büyük sevaba kavuşmayı sağlar.

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

            Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur

            Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Tesbih namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili’nde çekilecek zikirler ve tesbihler! 2021 Regaip Kandili ibadetleri…