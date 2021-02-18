Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler! Regaip Kandili ibadetleri vatandaşların sorguladığı konulardan birisi oldu. Tesbih namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Regaip Kandili ibadetleri hakkında bilgi almak istiyor. Recep ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat tarihine denk geliyor. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Peki, Regaip Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?
REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER!
Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:
Lâ ilâe illallah
Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed
Estağfirullah
Sübhanallah
Elhamdülillâh
Allahu ekber
Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm
Allah
tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.
Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.
Recep ayında çekilmesi sevap olan tesbihler:
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- hayyil- kayyum
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed
10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim
REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.