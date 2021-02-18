Regaib Kandili gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu dua kandil gününde İslam alemi tarafından araştırılıyor. Kandil gününde ibadet vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Regaip Kandil gecesi dualarını araştırırken bir yandan da Regaib Kandili gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu duayı öğrenmek istiyor. İşte kandilde edilecek dualar
REGAİB KANDİLİ GECESİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA
Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandili'nde Peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur"
300 SALAVAT-I ŞERİFE
Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.
Hz. Peygambere en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.
"Allahümme salli alâ Muhammed" "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"
101 FATİHA-I ŞERİFE
Fatiha Suresi'nin Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Fatiha Suresi'nin Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.