Regaib Kandili gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu dua kandil gününde İslam alemi tarafından araştırılıyor. Kandil gününde ibadet vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Regaip Kandil gecesi dualarını araştırırken bir yandan da Regaib Kandili gecesi Peygamber Efendimizin okuduğu duayı öğrenmek istiyor. İşte kandilde edilecek dualar

REGAİB KANDİLİ GECESİ PEYGAMBER EFENDİMİZİN OKUDUĞU DUA

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandili'nde Peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur"