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    • 18.02.2021 19:30
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    Kırmızı bültenle aranan 'lı terörist 'te yakalandı

    Terör örgütleriyle operasyon kararlılıkla sürüyor. Kırmızı bültenle aranan ve 'den 'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir 'lı terörist, 'te yakalandı.

    AA
    Kırmızı terörist yakalandı!

    Terör örgütleriyle operasyon kararlılıkla sürüyor.

    Alınan bilgiye göre, 'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla 'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

    KIMRIZI BÜLTENLE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Yürütülen çalışmalar sonucunda, uyruklu S.A. isimli erkek, sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.

    Gözaltına alınan teröristin kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

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