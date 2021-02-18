PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Buldan, sözde "Herkes İçin Adalet" kampanyası kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Ziyarette konuşan Pervin Buldan, şubat ayı itibarıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde muhalefet partilerini ziyaret ettiklerini söyledi.





Saadet Partisi, DEVA Partisi ve CHP ile başlattıkları ziyaretlerinin diğer siyasi partilerle devam edeceğini anlatan Buldan, "Böylesi buluşmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu ziyaretler çerçevesinde de bütün bu süreçlerde ziyaret ettiğimiz her kesimi bu süreçte birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SIRTINI KANDİL'E DAYAYIP DEVLETİ TEHDİT ETTİ

Buldan, HDP'nin Türkiye'nin üçüncü partisi olduğunu belirterek, "HDP öyle sandığınız, bildiğiniz gibi kolay bir lokma değildir. HDP kapısına çok kolay bir şekilde kilit vurulacak bir parti de değildir. HDP Türkiye'de 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partidir." şeklindeki sözlerle adeta tehditler savurdu.









"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR"

PKK'nın siyasi uzantılığını yapan parti, daha önce de tehditler savurmuş, eli kanlı teröristlerin gazıyla ahkam kesmişti. HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, geçtiğimiz yıllarda "PKK sizi tükürüğünde boğar" ifadelerini kullanmıştı.







'SIRTIMIZI YPG'YE DAYIYORUZ'

HDP'li Figen Yüksekdağ da yine geçtiğimiz yıllarda Suriye sınırında 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' sözleriyle PKK'yı nasıl arkalarına aldıklarını itiraf etmişti.



