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    • 18.02.2021 10:36
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    Muş, Hakkari, Van ve Bitlis'te 761 yerleşim yerine ulaşıma kar engeli

    Son dakika haberleri... Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta toplam 761 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

    4 ilde ulaşıma kar engeli!

    Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağış dolayısıyla 272 mahalleye ulaşılamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu arada, Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesinden geçen alternatif yoldan sağlanıyor.

    BİTLİS
    Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 188 köy yolunun kapandığını söyledi.

    Özel İdare ve Belediye karla mücadele ekipleri, köy yolları ile cadde ve sokaklardaki karları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı.
    Kar nedeniyle beyaz örtüye bürünen kentte güzel görüntüler oluştu.

    HAKKARİ
    Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oldu. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 40 köy ve 87 mezra yolunun açılması için çalışma başlattı.

    Belediye ekipleri de beyaza bürünen şehir merkezindeki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttü.

    MUŞ
    İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta kar nedeniyle 174 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

    Ekiplerin karla kaplı köy yollarını açmaya başladığını ifade eden Yentür, ayrıca acil durumlar için bir ekibin bekletildiğini kaydetti. Yağışın ardından beyaza bürünen kentte belediye ekipleri kaldırım ve caddelerin temizlenmesi için çalışma başlattı. Kent merkezindeki Göletli Park'ta da kar dolayısıyla güzel görüntüler oluştu.

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    Haberler Güncel Muş, Hakkari, Van ve Bitlis'te 761 yerleşim yerine ulaşıma kar engeli