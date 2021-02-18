Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden biri olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, PKK terör örgütünün şehitlerin Türk Hava Kuvvetleri bombardımanıyla öldürüldüğü iftiralarını yalanlayarak cenazelerini gördüğünü anlattı ve "Naaşında sadece kurşun yarası vardı. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah'a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak" dedi.
Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde yer alan Gara'da PKK tarafından kaçırılarak şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin ailesinin acısı sürerken, kamuoyunda yer alan iftiralara karşı şehit annesi sert tepki gösterdi. Şehit Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler, oğlunun naaşını teşhis etmeye gittiğini anlattı.
"DEVLET DEĞİL PKK ÖLDÜRDÜ BENİM OĞLUMU"
Oğlunun kimliğini teşhis eden anne Güler, şehidin naaşında sadece kurşun yarası olduğunu söyleyerek, "Benim oğlum bombalamayla ölmedi. Oğlumun cesedi iyiydi. Cesette bir şey yoktu. PKK vurmuştu. Bir tane kurşun yarası vardı. Sadece kurşun yarası vardı. Kolu, bacağı her yeri sağlamdı. Devlet değil PKK yapmış. 4 sene boyunca devlet benim yanımdaydı. Cumhurbaşkanı, Süleyman Soylu, Mehmet Ersoy hepsi yanımdaydı. Devlet beni hiç bırakmadı. Benim devletle sorunum yok. Devlet değil PKK öldürdü benim oğlumu" diye konuştu.